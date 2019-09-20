شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يشارك بجلسة مجلس الأمن بنيويورك

الوزير المالكي يشارك بجلسة مجلس الأمن بنيويورك
الوزير رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى نيويورك ليلة أمس قادما من اوسلو، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم الجمعة، نيويورك للاستماع إلى التقرير الربعي السكرتير عام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بناء على قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، حيث تواجد ضمن وفد السيد الرئيس محمود عباس خلال زيارته الرسمية لمملكة النرويج. إلا أن الوزير المالكي قد قطع الزيارة للنرويج.

ووافقت دولة روسيا الاتحادية التي تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر السماح لدول خارج عضوية مجلس الامن للمشاركة في الجلسة والتحدث فيها، وبناء على طلب دولة فلسطين، فقد وافقت روسيا الاتحادية على هذا الطلب، وعليه انتقل الوزير المالكي من اوسلو فورا إلى نيويورك ليتمكن من المشاركة في جلسة مجلس الأمن وفي إلقاء الكلمة باسم دولة فلسطين.

وسيستغل الوزير المالكي تواجده في نيويورك استباقا لوصول الرئيس محمود عباس القيام لعديد اللقاءات الثنائية مع نظرائه المتواجدين في نيويورك لغرض المشاركة في الدورة الحالية للجمعية العامة لهذا العام.

ويتركز كلمة الوزير المالكي على الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة وتحديدا ما له علاقة بالاستيطان الإسرائيلي الاحلالي الكولونيالي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن وفي تحدي إسرائيلي مباشر للمنظومة الأممية.

أخبار ذات صلة

البدء باعتصام مفتوح رفضاً للاستيطان الإسرائيلي في بادية القدس

البدء باعتصام مفتوح رفضاً للاستيطان الإسرائيلي في بادية القدس

(448) مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

(448) مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

إصابة مواطن وتضرر مركبات باعتداءات للمستوطنين شرق رام الله

إصابة مواطن وتضرر مركبات باعتداءات للمستوطنين شرق رام الله

الكشف عن هوية الشهيدة التي أعدمها الاحتلال الأربعاء الماضي بالقدس

الكشف عن هوية الشهيدة التي أعدمها الاحتلال الأربعاء الماضي بالقدس

شاهد: الفلسطينيون يستعينون بسعد المجرد ومحمد رمضان للسخرية من نتنياهو

شاهد: الفلسطينيون يستعينون بسعد المجرد ومحمد رمضان للسخرية من نتنياهو

جيش الاحتلال: سنُعيد جثتي هدار جولدين وشاؤول أورون من غزة

جيش الاحتلال: سنُعيد جثتي هدار جولدين وشاؤول أورون من غزة

غزة تستعد للمشاركة في جمعة &#34;مخيمات لبنان&#34;

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "مخيمات لبنان"

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

(448) مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

(448) مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

الوزير المالكي يشارك بجلسة مجلس الأمن بنيويورك

الوزير المالكي يشارك بجلسة مجلس الأمن بنيويورك

غزة تستعد للمشاركة في جمعة &#34;مخيمات لبنان&#34;

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "مخيمات لبنان"

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء صافية وانخفاض على درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع

أجواء صافية وانخفاض على درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع

شاهد: تجارب الأداء لأول برنامج مواهب في غزة

شاهد: تجارب الأداء لأول برنامج مواهب في غزة

حرائق متفرقة تلتهم 210 أشجار زيتون ولوزيات في محافظة جنين

حرائق متفرقة تلتهم 210 أشجار زيتون ولوزيات في محافظة جنين

اشتية: نستبعد استئناف عملية السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية

اشتية: نستبعد استئناف عملية السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية

منوعات

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

ما الذي منع عادل إمام من حضور افتتاح الجونة للمرة الأولى منذ انطلاقه؟

ما الذي منع عادل إمام من حضور افتتاح الجونة للمرة الأولى منذ انطلاقه؟

كندة علوش وعمرو يوسف في أول ظهور رسمي منذ ولادة ابنتهما

كندة علوش وعمرو يوسف في أول ظهور رسمي منذ ولادة ابنتهما

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الانظار في الجونة

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الانظار في الجونة

مقارنة بين الشاي والقهوة.. أي منهما الأفضل لصحتك؟

مقارنة بين الشاي والقهوة.. أي منهما الأفضل لصحتك؟

شاهد: أول ظهور لشيري عادل بعد انفصالها.. ماذا قالت عن زواجها السابق؟

شاهد: أول ظهور لشيري عادل بعد انفصالها.. ماذا قالت عن زواجها السابق؟

كيف ردت رضوى الشربيني على مُتابع فاجأها بـ&#34;شيلي الميكب وكلميني راجل لراجل&#34;؟

كيف ردت رضوى الشربيني على مُتابع فاجأها بـ"شيلي الميكب وكلميني راجل لراجل"؟

أيمن رضا يعلن اعتزال الفن

أيمن رضا يعلن اعتزال الفن

عربي

أكبر حزب تونسي يدعم المرشح &#34;قيس سعيد&#34; لمنصب الرئاسة

أكبر حزب تونسي يدعم المرشح "قيس سعيد" لمنصب الرئاسة

(تويتر) يوقف حساب مسؤول سعودي بارز بسبب قضية خاشقجي

(تويتر) يوقف حساب مسؤول سعودي بارز بسبب قضية خاشقجي

مهاجماً العرب.. ظريف: نفطهم أهم لأمريكا من دمائهم

مهاجماً العرب.. ظريف: نفطهم أهم لأمريكا من دمائهم

أين سيُدفن الرئيس التونسي المخلوع بن علي ؟

أين سيُدفن الرئيس التونسي المخلوع بن علي ؟