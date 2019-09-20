الوزير المالكي يشارك بجلسة مجلس الأمن بنيويورك

وسيستغل الوزير المالكي تواجده في نيويورك استباقا لوصول الرئيس محمود عباس القيام لعديد اللقاءات الثنائية مع نظرائه المتواجدين في نيويورك لغرض المشاركة في الدورة الحالية للجمعية العامة لهذا العام.







ويتركز كلمة الوزير المالكي على الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة وتحديدا ما له علاقة بالاستيطان الإسرائيلي الاحلالي الكولونيالي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن وفي تحدي إسرائيلي مباشر للمنظومة الأممية.



رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى نيويورك ليلة أمس قادما من اوسلو، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم الجمعة، نيويورك للاستماع إلى التقرير الربعي السكرتير عام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بناء على قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، حيث تواجد ضمن وفد السيد الرئيس محمود عباس خلال زيارته الرسمية لمملكة النرويج. إلا أن الوزير المالكي قد قطع الزيارة للنرويج.ووافقت دولة روسيا الاتحادية التي تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر السماح لدول خارج عضوية مجلس الامن للمشاركة في الجلسة والتحدث فيها، وبناء على طلب دولة فلسطين، فقد وافقت روسيا الاتحادية على هذا الطلب، وعليه انتقل الوزير المالكي من اوسلو فورا إلى نيويورك ليتمكن من المشاركة في جلسة مجلس الأمن وفي إلقاء الكلمة باسم دولة فلسطين.