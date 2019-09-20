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الكويت ترفع درجة التأهب الأمني بموانئها للدرجة الثانية

الكويت ترفع درجة التأهب الأمني بموانئها للدرجة الثانية
رام الله - دنيا الوطن
رفع وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، المستوى الأمني للمرافق المينائية من المستوى (1) إلى المستوى (2).

وأكدت مؤسسة الموانئ الكويتية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، على أن القرار الوزاري ينص على رفع المستوى الأمني "للمرافق المينائية للبلاد جميعها، سواء التجارية أو النفطية"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة كويتية الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية. وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها "في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش ينفذ تدريبات جوية وبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجهوزية.

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