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أكبر حزب تونسي يدعم المرشح "قيس سعيد" لمنصب الرئاسة

أكبر حزب تونسي يدعم المرشح "قيس سعيد" لمنصب الرئاسة
قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة النهضة الإسلامية، أكبر حزب في تونس، دعمها لأستاذ القانون السابق قيس سعيد، في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي ينافسه فيها رجل الأعمال والإعلامي المعتقل نبيل القروي.

وفاز سعيد والقروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد الماضي، وشارك فيها 26 مرشحا، ليصلا إلى جولة الإعادة، وفق (روسيا اليوم).

وتمثل هذه النتيجة إعلاناً واضحاً برفض الناخبين التونسيين للقوى السياسية التقليدية، التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في معالجة المصاعب الاقتصادية للبلاد، ومنها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

وحصل سعيد على 18.4% من الأصوات، بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6%، حيث أنه من بين المرشحين الآخرين في الجولة الأولى، وعددهم 24 مرشحاً، رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس جمهورية سابق، ووزير للدفاع. وجاء مرشح "حركة النهضة" عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9%.

وأعلن عدد من الأحزاب والمرشحين الآخرين، الذين لم يفوزوا في الجولة الأولى، دعمهم في وقت سابق لقيس سعيد في الجولة الثانية، أمام منافسه القروي.

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