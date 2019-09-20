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الأمم المتحدة تُحذر من حرب كارثية في الخليج العربي

الأمم المتحدة تُحذر من حرب كارثية في الخليج العربي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من حرب في الخليج، مشيراً إلى أن ذلك يترتب عليها آثار كارثية.

وقال غوتيريش، في مقابلة مع (سي أن أن) الأمريكية: "إننا قلقون للغاية، وأرسلت بالأمس خبيرين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 2231 لفحص الحطام (الآثار في بقيق وخريص) والتمكن من تحليل ما هي ومن صنعها".

وأضاف: "وفي الوقت ذاته، أنا أعتبر هذا تصعيدا خطيرا للغاية أدينه بالكامل ويحتاج إلى أعصاب حديدية من المجتمع الدولي، للحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعاً ضخماً في الخليج، تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم".

وفي رده على سؤال إن كانت السعودية وإيران على شفا حرب؟ أجاب غوتيريش: "آمل لا، وأعتقد أن من المهم كما قلت تجنب صراع ضخم في الخليج، ستترتب عليه نتائج كارثية على المنطقة وأيضا على العالم".

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