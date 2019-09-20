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(أرامكو) تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف منشآتها النفطية

(أرامكو) تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف منشآتها النفطية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول تنفيذي في شركة (أرامكو) السعودية، معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، والذي أدى إلى خفض إنتاج المملكة بنحو النصف.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول تنفيذي في الشركة السعودية، لم تذكر اسمه، أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف أربع مواقع في مصانع إنتاج النفط.

وقال المسؤول السعودي: إنه وفي الوقت الذي كان فريق من (أرامكو) يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفاً فوراً.

وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يومياً بعد هجوم السبت، الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة (أرامكو) شرق المملكة، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وتعهد وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، باستعادة مستوى الإنتاج السابق بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وتتهم واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية، من جهتها تنفي إيران تورطها في هذا الهجوم.

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