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(تويتر) يوقف حساب مسؤول سعودي بارز بسبب قضية خاشقجي

(تويتر) يوقف حساب مسؤول سعودي بارز بسبب قضية خاشقجي
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
علق موقع (تويتر)، الجمعة، حساب المستشار الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وعند الدخول إلى حساب القحطاني، اليوم الجمعة، تظهر كلمة "الحساب موقوف"، وأسفلها رسالة تقول "يوقف تويتر الحسابات التي تنتهك قوانين تويتر"، وفق وكالة (سبوتنك).

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمرا ملكيا بإعفاء سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي من منصبه.

وجاء في الأمر الملكي "يعفى الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وجاء ذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكي عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً، العام الماضي، لدورهم في قتل الصحفي.

وتجري النيابة العامة السعودية تحقيقاتها في هذه القضية مع الموقوفين، البالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

من جانبها، أصدرت النيابة العامة التركية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لدورهما في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت إن "المحكمة قبلت طلبات النيابة بإصدار أذون اعتقال بحق النائب السابق للاستخبارات السعودية، أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي، سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي"، مؤكدة أن النيابة أرفقت طلبها بحيثيات تشمل أدلة جديدة تم الحصول عليها في إطار التحقيقات بالقضية، كما قدمت لائحة اتهام بحق عسيري والقحطاني تتهمهما بـ"القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد".

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