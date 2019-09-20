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شاهد: من بيت الملك سلمان.. كيف نشأ أبناء العاهل السعودي؟

شاهد: من بيت الملك سلمان.. كيف نشأ أبناء العاهل السعودي؟
رام الله - دنيا الوطن
روى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، بعض ذكرياته مع والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعن حياته الخاصة وطريقة تربيته لأبنائه.

وقال الأمير سلطان في فيديو نشره حساب "التواصل الحكومي" السعودي على (تويتر): إن الملك سلمان كان حريصا على أن ينشأوا على الاختلاط بالناس، مضيفا إنه كان حريصا ألا يعيشوا معزولين مع مدرس خاص في زاوية ملكية أو في لحظات ملكية كما يسميها الناس. 

وقال الأمير سلطان، وهو الابن الثاني للملك سلمان، إنه وإخوته نشأوا في مدارس "الأنجال" التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي، وكانت مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس. 

وأشار إلى أنه وأخواته تعرفوا على زملائهم من كل سكان الرياض، وكل الأهالي حاضرة وبادية، من خلال المدارس العامة وليست الخاصة.

وتابع الأمير سلطان بن سلمان أنه نشأ وتربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن والده كان لديه نظام مهم وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى “جمعة الغداء” عند كل الأسر. 

وشدد الأمير السعودي على أن الملك سلمان كان موجودا معهم في البيت دائما، موضحا أن الناس كانت تأتي إلى البيت كل يوم، من جميع المناطق.

ولفت إلى أن الملك سلمان عودهم على الجلوس مع كبار القوم، حيث كان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، واصفا هذه اللحظات بأنها لحظات ذهبية.

والملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، فهو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة.

تزوج الملك سلمان الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري وأنجبت منه الأمير فهد، والأمير سلطان، والأمير أحمد، والأمير عبد العزيز، والأمير فيصل، والأميرة حصة. 

كما تزوج الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حِثلين العجمي التي أنجبت منه الأمير محمد ولي العهد ووزير الدفاع، والأمير تركي، والأمير خالد، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان.

وتزوج الأميرة سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين السبيعي وتطلقا فيما بعد وأنجبت منه الأمير سعود. وتزوج الأميرة مضاوي بنت ماجد بن عبد العزيز الدويش المطيري وطلقها فيما بعد، وتزوج وفاء عبدالله الشهـري والأميرة سلطانة بنت منديل المنديل الخالدي.


 


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