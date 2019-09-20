دولي

نجل نتنياهو للإسرائيليين: شكلوا الحكومة مع الطيبي وليبرمان

نجل نتنياهو للإسرائيليين: شكلوا الحكومة مع الطيبي وليبرمان
بنيامين نتنياهو ونجله
رام الله - دنيا الوطن
علق يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على نتائج انتخابات الكنيست التي أظهرت تراجعاً في نتائج حزب والده.

وقال يائير، عبر (تويتر): "هل انتصرتم؟ يلا شكلوا الحكومة مع أحمد الطيبي وليبرمان، الليكود حصل على نفس العدد من الناخبين كما حصل في الانتخابات السابقة".

وأضاف يائير: "الاختلاف الوحيد هو الزيادة الكبيرة في عدد الناخبين العرب الذين اختاروا حزباً يعتقد أن غانتس مجرم حرب يجب محاكمته في لاهاي".

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