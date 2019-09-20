موظف بالمخابرات الأمريكية يشتكي ترامب لـ "إفشاؤه سراً لزعيم أجنبي"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صحيفة أمريكية عن تقديم شكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قيادة المخابرات الأمريكية.



ووفق صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد قدم موظف في المخابرات الأمريكية الشهر الماضي شكوى ضد الرئيس دونالد ترامب لكشفه عن معلومات سرية أثناء مكالمة هاتفية مع زعيم أجنبي.



ونفى ترامب صحة ما أعلنته وسائل الإعلام من أنه أفشى سراً أثناء الاتصال الهاتفي مع زعيم أجنبي.



وحسب معلومات "واشنطن بوست" فإن الشكوى ضد الرئيس ترامب قدمها مندوب المخابرات (الأمريكية) في أوكرانيا بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.