شؤون فلسطينية

إصابة مواطن وتضرر مركبات باعتداءات للمستوطنين شرق رام الله

إصابة مواطن وتضرر مركبات باعتداءات للمستوطنين شرق رام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بجروح في رأسه، وتضررت ثلاث مركبات، نتيجة اعتداء نفذه عدد من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة.

وأقدم عدد من المستوطنين، وفق وكالة (وفا)، على الاعتداء على أهالي قرية بيتين شرق مدينة رام الله، الذين كانوا يعملون داخل حقولهم الزراعية في قرية برقا المجاورة.

وحسب الوكالة، فإن 25 مستوطناً اعتدوا على المواطنين الذين كانوا يعملون داخل حقولهم الزراعية، في قرية برقا جنوب قرية بيتين، مما أدى لإصابة المواطن صايل درويش بجروح في رأسه.

وأشارت إلى أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم زجاج ثلاث مركبات تعود ملكيتها لأهالي بيتين.

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