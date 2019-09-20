مهاجماً العرب.. ظريف: نفطهم أهم لأمريكا من دمائهم

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حرب اليمن مؤشر بأن واشنطن تعتبر النفط أهم من دماء البشر.



وتابع ظريف: "رغم ذلك تعتبر (أمريكا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط عملاً حربياً مرفوضاً".





وأوضح ظريف، في تغريدة له على (تويتر)، الجمعة، أن دماء العرب إزاء نفط العرب، هي ألف باء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف ظريف: "أربعة أعوام من القصف العشوائي الأعمى لليمن، يعني سقوط 100 ألف قتيل من الشعب اليمني، و20 مليون يعانون من سوء التغذية، و2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يمنح الصلاحيات الكاملة للمجرمين".