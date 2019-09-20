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أين سيُدفن الرئيس التونسي المخلوع بن علي ؟

أين سيُدفن الرئيس التونسي المخلوع بن علي ؟
زين العابدين بن علي
رام الله - دنيا الوطن
كشف محامي الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، منير بن صالحة، عن المكان الذي سيُدفن فيه الرئيس المخلوع.

وقال بن صالحة، في منشور له عبر (فيسبوك): إن زين العابدين بن علي، سيدفن في مكة المكرمة حسب وصيته، مضيفاً: "الرئيس بن علي يتم حمل جثمانه اليوم إلى مكة المكرمة غداً هناك، مثلما أوصى"، وفق صحيفة (الشرق) التونسية.

وأكدت، في وقت لاحق، وزارة الخارجية التونسية نبأ وفاة زين العابدين بن علي، كما أكد بن صالحة، لوكالة "رويترز" تقارير وفاة زين العابدين بن علي، ونشر كذلك عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" نبأ الوفاة.

وقال محامي بن علي إن جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سيواري الثرى في السعودية وليس في تونس.

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