مبعوث ترامب يبحث مع إسرائيل موعد طرح (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قالت تلفزيون (i24NEWS): إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط المستقيل جيسون غرينبلات، وصل مساء الخميس إلى إسرائيل وذلك من أجل بحث موعد طرح خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).







وأوضح التلفزيون، أن الزيارة تأتي على خلفية انتخابات الكنيست الإسرائيلية وآثارها على (صفقة القرن) التي سيتم الإعلان عنها قريباً.





وأشار إلى ان الهدف من وصول غرينبلات هو التحقق مما إذا كان الوقت قد حان لإعلان صفقة القرن، وما هو الوقت المناسب لنشرها، سواء أثناء مفاوضات الائتلاف أو فور تشكيل الحكومة.



وسيجتمع غرينبلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممثلي الأحزاب الأخرى، وربما مع زعيم حزب كاحول لافان بيني غانتس، وكان ينبغي أن يجتمع أيضاً مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، لكنهما اتفقا أخيراً على عقد الاجتماع خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق التلفزيون.