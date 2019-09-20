ليبرمان يتواصل مع العالم عبر (فيسبوك) ويرفض الرد على الهاتف

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان يرفض الرد على الهواتف ويتواصل مع العالم من خلال فيسبوك.



ونقلت الصحيفة، عن ليبرمان قوله: "لم أتحدث مع نتنياهو ولا غانتس، ولا أنوي التحدث إلى أي منهما إلا بعد اجتماع الأحزاب يوم الأحد".



وأضاف ليبرمان، وفق الصحيفة: "ليس صحيحاً أن أزرق أبيض اتفق معي على عدم الموافقة على تشكيل أي ائتلاف بدونه".



وفي السياق، سيشرع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعد غد الأحد، بمشاورات مع الكتل النيابية، لتكليف الشخص الذي سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن هذه الاجتماعات ستنقل في بث حي من خلال وسائل الاعلام الرقمية، عملاً بمبدأ الشفافية، مشيرةً إلى أن ريفلين سيقوم يوم الأربعاء المقبل بتسمية النائب المكلف بتشكيل الحكومة.