جيش الاحتلال: سنُعيد جثتي هدار جولدين وشاؤول أورون من غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي: إن الجيش ملتزم بإعادة "جثتي" الجنديين هدار جولدين وشاؤول آرون من قطاع غزة إلى إسرائيل.



وأضاف كوخافي، خلال كلمة له بحفل لإحياء ذكرى قتلى لواء جفعاتي، مساء الخميس، إن "الجيش يبذل قصارى جهده لعودة جثتي هدار وشاؤول".وأشار كوخافي إلى أن الجيش يتحمل مسؤولية إرسال جولدين وشاؤول إلى المهام العسكرية، وأن من مهمته إعادتهما كما أرسلهما، وفق ما نقلته صحيفة القدس المحلية.في سياق آخر، زعم كوخافي أن الجيش أحبط خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الهجمات التي تم التخطيط لتنفيذها، مشيدًا "بيقظة جنود وقادة الجيش في نجاحهم بمنع هذه الهجمات التي كانت ستقع على عدة جبهات"، وفق قوله.