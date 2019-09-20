فرز 98% من أصوات انتخابات الكنيست.. تراجع لنتنياهو وتقدم للقائمة المشتركة

رام الله - دنيا الوطن

تتواصل في إسرائيل التقديرات المتعلقة بنتائج انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضي، في ظل المنافسة الشديدة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض.





ونشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ما قالته إنه النتائج شبه النهائية للإنتخابات والتي تمثل 99,8% من الأصوات، ولا تشمل 14 صندوق اقتراع يجري إعادة فحصها.









وفي السياق، أظهرت نتائج جديدة لانتخابات الكنيست الاسرائيلي الـ22، أعلنت عنها القناة 13 الاسرائيلية مساء اليوم الخميس، بتقدم حزب (أزرق أبيض)، على حزب (الليكود) بمقعدين، فما حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات.



وبحسب القناة، فإن النتائج أكدت حصول حزب (أزرق أبيض) على 33 مقعداً، فيما حصل (الليكود) على 31 مقعداً، اما كتلة (وسط-يسار) فقد حصلت على 57 مقعدا، فيما حصلت كتلة (اليمين) على 55 مقعدا، و(إسرائيل بيتنا) على 8 مقاعد.