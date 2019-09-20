أجواء صافية وانخفاض على درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع





الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-18 28-19 29-18 بيت لحم 30-18 28-19 29-18 رام الله والبيرة 28-17 26-18 27-17 طولكرم 32-22 30-23 31-22 نابلس 31-19 29-20 30-19 قلقيلية 32-22 30-23 31-22 جنين 33-21 31-22 32-21 سلفيت 30-18 28-19 29-18 طوباس 33-21 31-22 32-21 روابي 31-18 29-19 30-18 الخليل 29-17 27-18 28-17 غزه 31-23 29-24 30-23 أريحا 39-25 38-25 39-25 خانيونس 31-23 29-24 30-23 الأغوار الشمالية 37-23 36-23 37-23 رفح 32-22 30-23 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: