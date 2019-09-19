حرائق متفرقة تلتهم 210 أشجار زيتون ولوزيات في محافظة جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، عدة حرائق في اماكن متفرقة بمحافظة جنين، اتت على 210 أشجار زيتون ولوزيات.



وذكر الدفاع المدني، هذه الحرائق اندلعت في بلدات السيلة الحارثية واليامون غرب جنين، وقرية سيريس جنوب شرق جنين وثلاث حرائق اعشاب داخل المدينة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار الى أن طواقم الدفاع المدني في مراكز اليامون وسيريس وجنين، عملت على اخماد هذه الحرائق وحماية الاشجار والاراضي الزراعية المجاورة.