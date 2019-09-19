شؤون فلسطينية

الفصائل تحذر الاحتلال من مماطلته في ازالة أجهزة التشويش المسرطنة داخل السجون

الفصائل تحذر الاحتلال من مماطلته في ازالة أجهزة التشويش المسرطنة داخل السجون
رام الله - دنيا الوطن
عقدت فصائل العمل الوطني والإسلامي مساء اليوم الخميس اجتماعاً قيادياً هاماً، ناقشت خلاله التطورات المتسارعة في داخل زنازين الاحتلال بعد دخول مئات الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، وفي ظل تدهور الوضع الصحي لمجموعة من الأسرى المضربين عن الطعام منذ فترة.

ووجهت الفصائل، تحية دعم وإسناد إلى الحركة الوطنية الأسيرة التي تواجه الجلاد في زنازين الاحتلال بعزيمةٍ وإرادةٍ من حديدٍ، وفي مقدمتهم مئات الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة من استمرار لسياسات الإهمال الطبي، والتي أدت إلى استشهاد الأسير البطل بسام السايح ومعاناة أسرى آخرين، وإلى مماطلتها في تنفيذ الاتفاق بين مصلحة السجون والحركة الأسيرة بتركيب أجهزة هواتف عمومي، وإزالة أجهزة تشويش.

وعبّرت الفصائل عن شراكتها السياسية والميدانية وتسخير كافة ممكناتها وطاقاتها الجماهيرية والتنظيمية والكفاحية خدمةً لمعركة الحرية والكرامة، التي تخوضها الحركة الأسيرة ومئات الأسرى المضربين بإرادةٍ ووحدةٍ ميدانيةٍ ونضاليةٍ نيابةً عن الكل الفلسطيني، فالمعركة هي معركتنا جميعاً.

وحذرت الفصائل، الاحتلال من مغبة استمرارها في المماطلة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وأكدت مجدداً بأنها لن تسمح على الإطلاق بالاستفراد بالأسرى أو تعريض حياتهم للخطر. وعلى العدو أن يلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الأسرى برعاية مصرية.

ودعت القوى الأشقاء المصريين لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق المبرم بتشغيل الهواتف العمومية، ونزع أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين شروط حياة الأسرى، وإلا فإن لغة التصعيد ستكون السائدة في داخل وخارج السجون.

ودعت كافة الهيئات الدولية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والسريع وممارسة دورها القانوني والإنساني لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى البواسل. كما أهابت بجميع الأحرار وجماهير شعبنا للالتفاف خلف أسرانا في معركتهم البطولية التي يخوضونها، والاستعداد للمشاركة الفاعلة والقوية في كافة الأنشطة من أجل تعزيز صمودهم، ودعماً وإسناداً للأسرى المضربين.  

وعاهدت الفصائل الأسرى الأبطال بأن قضيتهم ستظل ماثلة في ضمير كل الشرفاء من شعبنا حتى يتم انتزاع حريتهم بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها عملية تبادل مشرفة للأسرى.

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