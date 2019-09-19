شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدعو النرويج لاتخاذ موقف يجبر إسرائيل على التراجع عن سياساتها

الرئيس عباس يدعو النرويج لاتخاذ موقف يجبر إسرائيل على التراجع عن سياساتها
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، النرويج والاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن خطواتها في ضم غور الاردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، بالاضافة الى احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، مثمنا موقف النرويج الداعم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الرئيس عباس، مساء اليوم الخميس، مع رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ، حيث وضعها صورة تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأقامت رئيسة وزراء النرويج بعد اللقاء، مأدبة عشاء على شرف الرئيس والوفد المرافق.

حضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والوزير مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت.

وكان الرئيس وصل، مساء أمس، النرويج في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

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