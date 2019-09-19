اشتية: الأردن وفلسطين منسجمان سياسياً والتعاون بين الحكومتين آخذ بالتطور











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "الأردن وفلسطين منسجمان تماما بالمواقف السياسية، وهناك تنسيق دائم بين السيد الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بن الحسين، والتعاون بين الحكومتين آخذ بالتطور والازدهار"، مثمنا في هذا السياق جهود رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني فلاح الغموش، بحضور وزير الأشغال الفلسطيني محمد زيارة، والسفير الأردني في فلسطين محمد أبو وندي، في مكتبه في رام الله اليوم الخميس.وأشاد اشتية بموقف الأردن والدول العربية والإسلامية الصلب تجاه التهديدات الإسرائيلية بضم أراضي غور الأردن، التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، مشددا على أن هذه المخططات مرفوضة من الفلسطينيين والعرب والعالم أجمع.وأطلع رئيس الوزراء من خلال الوزيرين الغموش وزيادة، على تفاصيل الاتفاقية التي وقعت اليوم بين فلسطين والأردن، لبدء تنفيذ مذكرة تفاهم في قطاعات الطرق والجسور والأبنية والعطاءات.