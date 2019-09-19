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دولي

غانتس يبدأ مشاوراته مع الاحزاب للحصول على التوصية لتشكيل الحكومة المقبلة

غانتس يبدأ مشاوراته مع الاحزاب للحصول على التوصية لتشكيل الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقداد
أفادت قناة (ريشت كان) الاسرائيلية، أن بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض)، بدأ مساء اليوم الخميس، مشاوراته، مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على كتلة اليسار-الوسط، للحصول على توصية تشكيل الحكومة المقبلة، لافتة إلى أنه اجتمع في تل أبيب  مع رئيس المعسكر الديمقراطي نيتسان هوروفيتس، على أن يلتقي لاحقا رئيس حزب العمل-الجسر عمير بيرتس.

وأشارت القناة ذاتها، إلى أنه لم يتم بعد ترتيب لقاء مع رئيس (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة.

وأوضحت، أن هذه الاجتماعات، تأتي مقدمة للمشاورات التي سيشرع فيها الرئيس ريفلين يوم الأحد المقبل، قبل اختيار الشخصية الأوفر حظاً التي سيسند إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

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