السنوار يتسلم رؤية الفصائل حول المصالحة ويؤكد: سنرد عليها خلال أيام





وأبلغ السنوار، الفصائل، بأن حركته ستسلمهم الرد وتعلن موقفها من الرؤية المقدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وعبّر رئيس حركة حماس، عن شكره وتقديره لقادة الفصائل لحرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وأكد السنوار أن حركته تدعم كل جهد يُبذل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية لما فيها من مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.



رام الله - دنيا الوطنتسلم يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة من وفد يضم عددًا من قادة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام خلال لقاء جمعهم في مكتبه يوم الخميس الموافق 19/9/2019م.