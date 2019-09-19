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الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة معادية بريف دمشق

الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة معادية بريف دمشق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الإخبارية) السورية، مساء اليوم الخميس، بإسقاط الدفاعات الجوية للجيش السوري طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وتحدثت القناة عن سماع دوي انفجارات جنوب شرق مدينة جرمانا بريف دمشق، وسط أنباء عن تصدي الجيش لهدف معاد، فيما ذكرت لاحقا أن هناك "أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتعرضت سوريا منذ العامين الماضيين لسلسلة واسعة من الضربات التي نفذتها إسرائيل، قائلة إنها تستهدف القوات الإيرانية والجماعات التابعة لها، أو تأتي ردا على "عمليات عدوانية" من قبل الجيش السوري.

وليلة 15 آب/أغسطس الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية على أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، ذكر الجيش السوري في حينه أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم الصواريخ المعادية"، بينما أعلن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، عن مقتل شابين لبنانيين جراء العملية. 

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