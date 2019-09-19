شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بيت أمر شمال الخليل

إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بيت أمر شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، وأطلقت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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