اشتية يطلع وفداً من المنظمات غير الحكومية الاجنبية خطط النهوض بالاقتصاد الفلسطيني



ووضع رئيس الوزراء الوفد في صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، خاصة تداعيات الحرب السياسية والمالية التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل.













رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في فلسطين، حيث بحث معهم تعزيز التعاون المشترك، وتوجيه دعمهم وعملهم بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة للتنمية بالعناقيد.واستعرض اشتية أهم خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخفض نسبة البطالة، لا سيما إنشاء كلية جامعية للتعليم التقني والمهني بهدف إعادة تهيئة الطلبة الخريجين الجامعيين مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء بنك للاستثمار بهدف تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع الانتاجية، الى جانب تمكين المرأة في المؤسسات الحكومية وتساوي الفرص في العمل والرواتب.