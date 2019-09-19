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الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام بالأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف العمل في منشآت سكنية، وحظائر أغنام، لأحد المواطنين في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وأخطرت بوقف العمل في خمس منشآت سكنية، وحظائر أغنام، للمواطن عايد عيسى دعيس، حتى الثالث من الشهر المقبل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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