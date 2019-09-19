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السلطات المصرية تقتل مسلحاً وتعثر بحوزته على أسلحة "خطيرة"

السلطات المصرية تقتل مسلحاً وتعثر بحوزته على أسلحة "خطيرة"
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت القوات الخاصة المصرية من قتل مسلح والقبض على آخر في حي المطرية خلال مداهمة أمنية، حيث عثرت بحوزة المسلح المقتول على أسلحة وصفتها بالخطيرة.

وظهر في الفيديو الذي حصلت عليه قناة (روسيا اليوم)، وتعذر نشره بسبب المشاهد القاسية، سلاح كلاشينكوف وقذيفة (آر بي جي)، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.

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