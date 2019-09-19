وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بالسعودية



وكان منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق، قد أكد في 12 أيلول/سبتمبر الجاري أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.



وحينها، قال المحامي في حديث لإذاعة (موزاييك إف إم) التونسية: "ردا على الأخبار التي قالت إن الرئيس بن علي مريض، هو فعلا مريض ويرقد بالمستشفى إثر أزمة صحية".



وولد زين العابدين بن علي، في 3 أيلول/سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.



عين زين العابدين رئيسا للوزراء في تشرين الاول/أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 تشرين الاول/أكتوبر 2009.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلامية تونسية، عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مساء اليوم الخميس، في المملكة العربية السعودية، عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.وأوضح موقع (موزاييك إف إم)، أن الرئيس الأسبق توفي في أحد المستشفيات بالسعودية بعد صراع مع المرض، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه سيتم دفنه في المملكة السعودية وليس في تونس.