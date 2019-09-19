الاحتلال يقتحم قريتي أم صفا وكوبر برام الله واندلاع مواجهات

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.



وقال رئيس المجلس القروي مروان الصباح: "إن جيش الاحتلال اقتحم القرية، وتمركز في الشارع المحاذي للمقبرة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع"، مضيفا: "إن مواجهات اندلعت في المكان ولم يبلغ عن وقوع إصابات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأغلقت مدخليها، وداهمت عددا من منازل المواطنين.



وقال رئيس مجلس القروي عزت بدوان: "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، وأغلقت مدخليها الشمالي والجنوبي، وداهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت تفتيشات واسعة داخلها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن جنود الاحتلال أعاقوا دخول المواطنين للقرية والخروج منها، وأوقفوا مركباتهم وفتشوها، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية".



فيما قالوا مواطنون من القرية: "إن ضابط الاحتلال المسؤول عن المنطقة، اقتحم أمس القرية، وطلب من المواطن مقداد البرغوثي دعوته إلى حفل زفافه، الأمر الذي رفضه البرغوثي بشكل مطلق، ليعاود الضابط اقتحام القرية اليوم ويداهم ديوان آل البرغوثي حيث تقام حفلة حناء العريس مقداد وتخريبه، وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع".