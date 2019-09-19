شؤون فلسطينية

جامعة النجاح وبنك فلسطين يعقدان لقاءً مصرفيا

جامعة النجاح وبنك فلسطين يعقدان لقاءً مصرفيا
رام الله - دنيا الوطن
قدم طارق محاجنة، من بنك فلسطين شرحا حول أنواع الحسابات والمفاهيم البنكية ودفاتر الشيكات والبطاقات المستخدمة مصرفيا وذلك لعدد من طلبة الجامعة ضمن لقاء نظمته وحدة تنمية الكفاءات في الجامعة وبنك فلسطين.

وحذر محاجنة، من التوقيع على معاملات بنكية غير معبأة وفق الإتفاق خاصة في الكمبيالات عند التسهيلات والقروض، وشدد على ضرورة التأكد عند كتابة الشيكات وعدم منحها لأي كان، وركز على أهمية الإنتباه عند التعاطي والتعامل مع البطاقات البنكية الخاصة بالشراء عبر الإنترنت، وتحدث عن موضوعات التوعية المصرفية والخدمات البنكية المختلفة، ومفهوم الشمول المالي الذي يتعلق بمختلف الخدمات البنكية المقدمة لجميع فئات المجتمع، مبينا أن عدد البنوك العاملة في فلسطين بلغ 15 بنكا منها 12 بنكا تجاريا و3 بنوك إسلامية.

واستعرض أيضا أنواع الحسابات البنكية الجاري والتوفير والحساب الذي يتميز به بنك فلسطين وهو حساب لكل مواطن، وبين الفروقات بين هذه الأنواع من الحسابات، كما تطرق لبعض برامج بنك فلسطين المختلفة التمويلية والإقراض والجوائز والفرق بين مفاهيم الفوائد الثابتة والمتناقصة.

وتحدث عن الشيكات وآليات استخدامها، محذرا من الاستخدام الخاطئ او منحها لأشخاص آخرين للتصرف بها لما يشكله ذلك من خطورة كبيرة، وشدد على أهمية التحرك السريع والإبلاغ المباشر عند فقدان دفتر الشيكات خشية استغلاله ممن يعثر عليه.

واستعرض  دور سلطة النقد وعملها الناظم للبنوك والسياسات العامة، كما تحدث عن الشبكة الموحدة 194 والتي تتيح خدمة السحب من مختلف الصرافات الآلية.

وكانت الأستاذة سهير الصالح، منسقة وحدة تنمية الكفاءات قد افتتحت اللقاء بكلمة ترحيبية، مشيدة بالتعاون القائم مع بنك فلسطين لتقديم هذه الورش الهادفة والقيمة لتعزيز وعي الطلبة في عمل البنوك والمصارف والبطاقات المستخدمة.

وفي ختام الورشة دار نقاش حول ما طرح خلال اللقاء، وكان بنك فلسطين قد من خلال "بنكي رحال" بطاقات "كاش كارد" للطلبة المشاركين كما جرى فتح حسابات لهم دون مقابل تسهيلا عليهم. 

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