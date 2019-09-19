الشرطة تضبط 10 مركبات غير قانونية وتلقي القبض على 30 مطلوبا بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة 10 مركبات غير قانونية، والقت القبض على 30 مطلوباً للعدالة في جنين خلال الساعات الماضية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان العمل الشرطي والمروري مستمر في أنحاء المدينة والمحافظة من اجل القضاء على كافة المظاهر السلبية والسيارات غير القانونية.



وناشدت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في محاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.