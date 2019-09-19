شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: الاحتلال يتعمد قتل الفلسطينيين وأدعو العالم للتحرك

وزيرة الصحة: الاحتلال يتعمد قتل الفلسطينيين وأدعو العالم للتحرك
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قتل قوات الاحتلال الاسرائيلي لمواطنة بدم بارد، أمس، قرب حاجز قلنديا، شمال القدس.

وقالت وزيرة الصحة، إن جريمة قتل المواطنة، تظهر للعالم أجمع تعمد الاحتلال قتل الفلسطينيين بدم بارد، ومخالفته للمواثيق الدولية وعدم التزامه بأي معاهدة إنسانية لحماية المواطنين،
وقد أظهرت لقطات الفيديو لقتل المواطنة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليها دون الالتزام بالقانون الدولي، حيث أظهر الفيديو أنها لم تشكِّلُ خطراً يدعو لإطلاق الاحتلال النار عليها وقتلها. 

ويظهر الفيديو أيضاً، تعمُّد الاحتلال ترك الشهيدة ملقاة على الأرض ونزف الكثير من الدم دون تقديم الإسعاف الفوري لها، ما إدى إلى استشهادها.

وناشدت الوزيرة، كافة المؤسسات والمنظمات والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في كافة المناطق الفلسطينية، لا سيما في ظل
الازدياد الكبير للمارسات العنجهية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي من قتلٍ وجرحٍ وأسرٍ للفلسطينيين وهدمٍ للمنازل ومصادرة للأراضي، والإهمال الطبي الكبير الذي يمارس بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي للجم ممارسات الاحتلال العنجهية ضد الفلسطينيين، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، المئات من الفلسطينيين، بينهم عشرات النساء والأطفال، وأصابت الألاف، منهم المئات بجروح حرجة وإصابات أدت إلى شلل وإعاقات دائمة، واستخدامه لمختلف أساليب العنف والأدوات المحرمة دولياً.

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