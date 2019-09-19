تسكن الأفاعي منزلها.. عبير تطلب إنقاذها من البؤس والخطر قبل فصل الشتاء





تُعاني عبير من مرض الذئبة الحمراء، والسكر والضغط، وتمكث في منزل لا يصلح للعيش الآدمي، رغم أن بعض الجميعات حاولت ترميم المطبخ والحمام، إلا أنه لا يزال غير صالحاً للسكن.





تقول عبير: "لا يوجد في منزلي غسالة أو ثلاجة أو غاز، ويبكي أطفالي الثلاثة من الجوع، ابني الذي يدرس بالصف الأول يذهب لمدرسته بدون زي مدرسي، وخاوي البطن، ولا أجد حليباً لأصغر أطفالي، وأغسل باستخدام يدي رغم مرضي، ما يُرهق صحتي الضعيفة".





وأضافت عبير: "لدي غرفة غير مؤسسة، وبها رمل، تسكنها الأفاعي والقوارض، ما يجعل منزلي بيئة معدومة غير آمنة لأطفالي".





وقالت عبير أن زوجها كان يعمل على "كارة وحمار"، لكنه خسرهما بسبب القصف في حرب 2014.





ووجهت عبير مناشدة لأهل الخير وأصحاب الشأن أن يُنقذوها قبل دخول فصل الشتاء الذي سيُحول منزلها إلى خرابة وبُحيرة، كما وناشدت توفير "توك توك" أو أي مشروع صغير ليعمل زوجها ويعيل أسرتهم.





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رام الله - دنيا الوطنوجهت المُواطنة عبير عطية (27 عاماً) صرخة استغاثة قبل بدء فصل الشتاء الذي سيزيد معاناتها المؤلمة.