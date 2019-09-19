مُسن يُناشد أهل الخير: عمري 74 عاماً وقد أُسجن بسبب تراكم الإيجار





وأضاف: "أصبحت مهدد بالسجن ويمكنكم البحث عني في معسكر البريج بالايجار طرف إيهاب حافظ أبو حجير عمارة المختار عماد أبو حجير دوار دعابس".



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رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن عبد الله محمد علي أبو لوز من معسكر البريج أهل الخير والعطاء إنقاذه من "الديون".وجاء في مناشدة أبو لوز عبر (دنيا الوطن): "أسكن بالإيجار من عام 1999 حتى تاريخه، وانا رجل مسن وعمري 74 عام ومريض بالقلب وزوجتي مريضة كذلك وبسبب الايجار الذي طال لقد أصبحت مدان بمبلغ وقدره 40 ألف شيكل، وليس باستطاعتي تسديد هذا المبلغ".