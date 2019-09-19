شؤون فلسطينية

الوزير سالم: مصرون على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني

الوزير سالم: مصرون على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
إستقبل وزير النقل والمواصلات عاصم سالم صباح اليوم الخميس الموافق 19 أيلول/سبتمبر 2019 معالي الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم ، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الحكومة الفلسطينية بمتابعة عمل وزارات دولة فلسطين والإطلاع على جودة الخدمة والخطط التطويرية الموضوعة وتذليل كافة المعيقات.

كما أطلع الوزير الدكتور غانم على ما تم إنجازه من خطط ومشاريع تطويرية ، وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على رفع جودة الخدمات وكفاءة الموظفين من خلال عدة خطوات عملية أهمها تطوير قدرات الموظفين من خلال الدورات التدريبية وتطوير الخدمات الإلكترونية بحيث تنعكس آثارها على المواطن الفلسطيني بشكل خاص ، لنقدم الخدمة في كافة أراضي دولة فلسطين وفق أفضل المعايير.

من جانبه أكد الأمين العام د. غانم أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعليمات دولة رئيس الوزراء بمتابعة أداء مؤسسات ووزارات دولة فلسطين والإطلاع على جودة الخدمات ومدى رضى المواطن الفلسطيني عن الأداء الحكومي وتطور الخدمات.

كما أعرب الدكتور غانم عن شكره لمعالي الوزير على ما لمسه من رضى المواطنين على ما تقدمه وزارة النقل والمواصلات من خدمات وذلك أثناء زيارته لمديرية النقل والمواصلات / رام الله والبيرة، مثمناً الخطط التي تم إنجازها خلال هذه الفترة القصيرة معرباً عن ثقته بقدرة الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام رفع جودة الأداء والوصول الى كافة المواطنين في كافة أراضي دولة فلسطين.

وفي ذات السياق ، أشاد الدكتور غانم بالتطور الإلكتروني الحاصل على عمل وزارة النقل والمواصلات خلال الأربعة أشهر الماضية والذي يأتي ضمن سياسة الحكومة الفلسطينية بإدخال التكنولوجيا ضمن آليات تقديم الخدمة وذلك للتسهيل على المواطن وتوفير الوقت والجهد.

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