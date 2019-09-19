الاغاثة الزراعية تنظم ورشة للاعلان عن مشروع يدعم النساء اقتصاديا



وفي بداية اللقاء رحب ضرار ابو عمر بالحضور والمشاركات وتطرق في كلمته مؤكدا على أهمية المشروع من حيث تمكين النساء اقتصاديا، حيث سيوفر المشروع العديد من فرص العمل لخريجات الجامعات والنساء المعيلات لأسرهن.



وتحدث نائب مدير عام الاغاثة الزراعية السيد منجد ابو جيش عن أهمية العمل التعاوني وتحدياته والصعوبات التي تواجهه بفلسطين، كذلك أوصى ببعض النقاط المهمة لإنجاح المجموعة النسوية في روجيب. وأكد أن الاغاثة الزراعية لديها اهتمام كبير في تطوير العمل التعاوني الزراعي واعتبار عام 2020 هو عام العمل التعاوني في الاغاثة الزراعية، وتوفر الجهد الكافي من أجل تطوير العمل التعاوني من حيث بناء القدرات وتطوير الجمعيات القائمةوإعطاء المنح الجديدة لمساعدة الجمعيات الناشئة.



وشكر مفيد دويكات رئيس مجلس قروي روجيب الاغاثة الزراعي و على الاهتمام بقرية روجيب من خلال مشروع الطرق الزراعية والمشروع الجديد الهادف الى تطوير جمعية المطرزات والتراث بروجيب.





وأشار الى اهمية العمل التعاوني المرتبط بالحاجة والمهنة الواحدة والذي يساهم في عملية الانتاج والتشغيل.



واستعرضت منسقة المشروع ربى عيد طبيعة المشروع ومراحله المختلفة التي تستمر 18 شهرا، ويعد مشروعا تنمويا، يساهم في توفير فرص التشغيل وتطوير المهارات لمجموعات نسوية تعاونية.







رام الله - دنيا الوطنعقدت الاغاثة الزراعية في مكتب نابلس ورشة عمل للاعلان عن مشروع: استدامة، عدالة، تكافؤ، استهلاك محلي، استهلاك فلسطيني، الممول من مقاطعة فالنسيا العظمى. بحضور نائب المدير العام لجمعية الاغاثة الزراعية منجد ابو جيش ومنسقة المشروع ربى عيد، ورئيس مجلس قروي روجيب السيد مفيد دويكات، ومدير مكتب نابلس للاغاثة الزراعية ضرار ابو عمر، وشارك باللقاء المجموعة النسوية المستهدفة بالمشروع.