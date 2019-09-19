مُصاب بمسيرات العودة يُناشد المسئولين تحويله للعلاج بالخارج





وقال التلباني في مناشدته التي وصلت (دنيا الوطن): "أصبت في تاريخ 27/4/2018، وأحتاج علاجاً بالخارج، حيث أعاني من تشوهات وضعف نفس، وضعف نظر، ووضعي الصحي في تدهور مستمر".





وأضاف التلباني: "أين المسئولين المتخصصين بمصابي مسيرات العودة؟ أنا أحتاج علاجاً بالخارج والمستشفى ترفض إعطائي تحويلة للخارج، أرجوكم انظروا لي بعين الرحمة".







رام الله - دنيا الوطنناشد المُصاب حاتم التلباني جميع المسئولين مساعدته في الخروج للعلاج.