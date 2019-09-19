وفاة مسن بعد صدمه من شاحنة شرق مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، عن وفاة مسن، بعد تعرضه لحادث دهس وقع مساء اليوم الخميس، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأفادت الادارة العامة لشرطة المرور في تصريح لها، بأن المواطن سالم علي عويس (84 عاما)، من سكان منطقة (التركمان) في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، توفي اثر صدمه من قبل شاحنة من نوع (فولفو) على مفترق الحي.