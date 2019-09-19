شؤون فلسطينية

حمد تُشيد بجهاز الشرطة الفلسطينية

حمد تُشيد بجهاز الشرطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
زارت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة اليوم الخميس، اللواء حازم عطا الله مدير جهاز الشرطة في مكتبه، تقديراً لجهوده والدور الكبير الذي يقوموا به لخدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ودعمه المتواصل لوحدة النوع الإجتماعي في الجهاز، ذلك بحضور وفد من وزارة شؤون المرأة ورئيسة اللجنة الإستشارية الأمنية لوحدات النوع الإجتماعي في قطاع الأمن العقيد هالة بليدي و رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الجهاز المقدم وفاء حسين.  

حيث أشادت حمد بالإنجازات التي حققتها الشرطة الفلسطينية، والتطور المهم في عمل الشرطة الفلسطينية ومواكبتها لأحدث النظم الشرطية الدولية، وعلى الجهد الذي يبذلوه قادة المؤسسة الأمنية ودعم دور اللجنة الإستشارية، بما أسهم في تطوير آليات عمل وحدات النوع الإجتماعي في القطاع الأمني.  

وأكدت حمد بأن القيادة الفلسطينية بدايةً من فخامة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، وقادة الأجهزة الأمنية، الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، ساهمت في إطلاق وإظهار قدرات النساء الفلسطينيات في شتى المجالات، وأبرزها قطاع الأمن.  

بدوره شكر اللواء عطا الله حمد واثنى على الدور الهام الذي تقوم به المرأة في الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الرجل في حماية أمن الوطن والمواطن. والإهتمام المتواصل في التطوير والتحفيز والدعم من أجل النهوض بدور المرأة في العمل على طريق الدولة والاستقلال.

مؤكداً على العلاقة التكاملية لجهاز الشرطة والمجتمع مشيرا الي ان هناك متابعة حثيثة لكافة القضايا وخصوصا النسوية من أجل تنفيذ القانون وحماية المرأة أينما تواجدت.

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