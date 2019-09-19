الرئيس عباس: نرفض حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إنه يرفض حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مضيفاً: "موقفنا هو ضد نتنياهو".





جاء ذلك، في تصريحات للرئيس عباس، خلال زيارته إلى أوسلو، أمس الأربعاء، وفق ما أورد تلفزيون (i24nwes) الإسرائيلي.





والتقى الرئيس عباس، مساء الأربعاء، في مقر إقامته في العاصمة النرويجية أوسلو، وزيرة خارجية النرويج ايني اريكسون.







وثمن الرئيس، الدور الكبير الذي تقوم به النرويج في "تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، ودورها الهام في تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة للشعب الفلسطيني".

رام الله - دنيا الوطنوتأتي تصريحات الرئيس عباس بعد ساعات على إعلان وزير خارجيته رياض المالكي الذي يرافقه في زيارته إلى أوسلو أنّ السلطة الفلسطينية مستعدّة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء، في موقف بدا متعارضاً مع ما صرح به لاحقاً عبّاس.وقال المالكي للصحافيين "بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديموقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات".وأضاف "بما أنّنا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل".