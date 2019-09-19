شؤون فلسطينية

بتمويل من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية..الصحة تفتتح مركز مسقط الصحي (قيزان النجار)

بتمويل من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية..الصحة تفتتح مركز مسقط الصحي (قيزان النجار)
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة الصحة مركز مسقط الصحي (قيزان النجار) في مدينة خانيونس بتمويل كريم من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وبتبرع كريم لقطعة الأرض التي أقيم عليها المركز من عائلة النجار باسم المرحوم الحاج عبد الرحمن خليل النجار (أبو خالد)، وذلك بحضور لفيف كبير منووجهاء المناطق والمخاتير، والشخصيات الاكاديمية والاعتبارية التي تمثل عددا من الوزارات والمؤسسات.

 وفي كلمة وزارة الصحة، أعرب د. مدحت محيسن مساعد وكيل وزارة الصحة عن امتنان وزارة الصحة للهيئة العمانية للأعمال الخيرية على دورها في دعم القطاع الصحي تلبية لاحتياجات الرعاية الصحية وضمان تعزيز الرعاية الصحية للمريض الفلسطيني، حيث بلغت قيمة المشروع مليون و200ألف دولار، وهو واحد من خمسة مشاريع لإنشاء مراكز جديدة قيمتها 5 مليون دولار.

وقال" ان هذا المركز سيقدم الخدمة ل 50 ألف نسمة بما فيه من اقسام الطب العام والتطعيم، ومركز متابعة الحوامل والاسنان والمختبر والاشعة، ويعد المركز بالمستوى الرابع وهو اعلى مستوى لتقديم الخدمة من حيث الطواقم الطبية والإدارية وأصحاب الخبرة والكفاءة".

من جهته، أكد ممثل الهيئة العمانية في قطاع غزة وائل أبو سويرح أن هذا المشروع هو إضافة جديدة في الرعاية الصحية، آملا منهها ترجمة الجهود التي تبذلها سلطنة عمان ممثلة بالسلطان قابوس في خدمة شريحة كبيرة من أبناء قطاع غزة.

وفي كلمة عائلة النجار، وجه أ. عامر النجار نيابة عن أبناء المرحوم الحاج (عبد الرحمن النجار) تعتبر احدى مناقب العائلة التي قدمت ولا تزال تقدم الكثير من التضحية في سبيل رفعة شأن الوطن سواء ماديا او معنويا، داعيا أصحاب رؤوس الأموال الى دعم المشاريع التي تعنى برفعة المجتمع المحلي.

كما وجه رئيس بلدية خانونس م. علاء البطة شكره لسلطنة عمان على الدعم اللا محدود الذي تقدمه في دعم المشاريع المختلفة التي تدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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