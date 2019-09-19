الأسرى يغلقون الأقسام احتجاجا على أجهزة التشويش

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب إعلام الأسرى، الخميس، أن الأسرى في سجون الاحتلال أغلقوا الأقسام ظهر اليوم مساندة للمضربين عن الطعام احتجاجاً على أجهزة التشويش المسرطنة .



ولفت إلى أن 140 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة.



وكان الأسرى في تاريخ العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، أعادوا المواجهة مع إدارة السجون من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي.



ويحاول الأسرى تحقيق ذات المطالب المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية.