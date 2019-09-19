الأسرى يغلقون الأقسام احتجاجا على أجهزة التشويش
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب إعلام الأسرى، الخميس، أن الأسرى في سجون الاحتلال أغلقوا الأقسام ظهر اليوم مساندة للمضربين عن الطعام احتجاجاً على أجهزة التشويش المسرطنة .
ولفت إلى أن 140 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة.
وكان الأسرى في تاريخ العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، أعادوا المواجهة مع إدارة السجون من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
ويحاول الأسرى تحقيق ذات المطالب المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية.
أعلن مكتب إعلام الأسرى، الخميس، أن الأسرى في سجون الاحتلال أغلقوا الأقسام ظهر اليوم مساندة للمضربين عن الطعام احتجاجاً على أجهزة التشويش المسرطنة .
ولفت إلى أن 140 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة.
وكان الأسرى في تاريخ العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، أعادوا المواجهة مع إدارة السجون من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
ويحاول الأسرى تحقيق ذات المطالب المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية.
التعليقات