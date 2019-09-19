الاتحاد البرلماني العربي يستحدث لجنة فلسطين ويدعم نضال الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي يرأسه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في ختام اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الخميس، مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية من اهمها استحداث لجنة دائمة باسم لجنة فلسطين في الاتحاد البرلماني العربي.



كما اقرت اللجنة التنفيذية القانون الاسترشادي، حول الارهاب الذي نص في ثلاث مواد على حق مقاومة الاحتلال بكافة انواعها واشكالها وصورها، من اجل التحرر واستعادة الحقوق المشروعة، وان هذه المقاومة لا تعد نوعاً ولا شكلاً من اشكال الارهاب المنصوص عليها في مواد هذا القانون.



وتضمن القانون الذي تم اعتماده بالإجماع النص على ان الكفاح المسلح لا يعتبر في حالة الاعتداء على الدولة أو جزء من اراضيها عملاً إرهابيا، وبأن الاحتلال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وعمليات القتل والاعتداء والاختطاف، ومصادره الاراضي وتدمير المزروعات وبناء المستوطنات والاعتداءات على المقدسات تعتبر شكلا من اشكال ارهاب الدولة.



كما اقرت اللجنة في اجتماعها قانون الطفل العربي الذي تضمن مادة تنص على وجوب حماية الاطفال تحت الاحتلال وضمان حقوقهم ومعاملتهم وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة



وشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه الاجتماعات التي استمرت على مدار خمسة ايام في العاصمة الأردنية عمان عضو المجلس الوطني وممثله في اللجنة التنفيذية للاتحاد عمر حمايل، وعضو المجلس الوطني ، سمير عويس، والمستشار القانوني للوفد خالد عياد.