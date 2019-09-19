شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن قرية بردلة بطوباس

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن قرية بردلة بطوباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، كافة منافذ المياه الرئيسية، المغذية لقرية بردلة قضاء طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، معتز بشارات، أن قوات الاحتلال داهمت قرية بردلة، وأغلقت كافة فتحات المياه المغذية للقرية.

وبين بشارات، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقهما جرافتين، اقتحمت القرية عند الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، وأغلقت الشارع الرئيسي المؤدي للقرية، وشرعت بحفريات بحثاً عن فتحات المياه.

وأشار إلى أن العملية ما زالت مستمرة، حتى هذه اللحظة من قبل سلطات الاحتلال.

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