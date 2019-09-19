شؤون فلسطينية

مجدلاني: نعمل على توفير مترجمين لغة إشارة وتطوير العمل بصندوق الإقراض لذوي الإعاقة

مجدلاني: نعمل على توفير مترجمين لغة إشارة وتطوير العمل بصندوق الإقراض لذوي الإعاقة
الوزير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن دولة فلسطين يجب لا تغيب عن أي محفل دولي، ذلك في معرض حديثه عن انضمام الاتحاد العام للصم لعضوية الاتحاد الدولي للصم.

جاء خلال لقائه الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة واتحاد الصم الفلسطيني الذي تناول آليات التنسيق والعمل المشترك ما ببن وزارة التنمية الاجتماعية والإتحادين ذلك بحضور مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة أمين عنابي، ومستشار الوزير لشؤون الصم بسام صايل ومدير ديوان الوزير تغريد كشك.

أكد مجدلاني على التزام الوزارة بتعزيز العلاقة والتنسيق المشترك وأن تكون الشراكة حقيقية في العمل على برامج مشتركة تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها تقديم الخدمات الضرورية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة في الأجهرة المساندة والأطراف الصناعية، والبدء بشراء الخدمة بعد أن يتم إعادة تنظيم أسس العمل لشراء الخدمات مع المؤسسات الشريكة والمختصة بخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة

وأثنى مجدلاني، على الجهد الكبير للاتحاد الصم وما بذلوه من جهود في الحصول على عضوية اتحاد الصم العالمي، مؤكداً على دعم الوزارة الكامل لهم في العمل على توحيد لغة الاشارة بحيث تكون لغة واحدة معتمدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وكذلك أهمية العمل على توفير مترجمين لغة اشارة معتمدين في المرافق العامة لتسهيل تواصل هذه الفئة من أجل توفير احتياجاتها.

وجدد مجدلاني، التزام الوزارة والحكومة الفلسطينية على توفير فرص عمل تتناسب وقانون الأشخاص ذوي الاعاقة الذي يلزم بتوظيف ما نسبته 5%.

كما جدد التأكيد على العمل على تطوير العمل بصندوق الاقراض الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان استفادة وتمكين اكبر عدد منهم .

الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد الفلسطيني للصم أشادو بدور وتعاون الوزارة من خلال الادارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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