الشيوخي يشيد باجراءات وزارة الزراعة لحماية المنتج الوطني

برام الله .





واكد لحلوح ان وزارة الزراعة تنفذ كافة قرارات وبرامج وتوجهات الحكومة بما يتعلق بحماية المنتج المحلي وتعزيز الصمود ودعم القطاعات الزراعية وتنميتها وتطويرها .



واكد ان وزارة الزراعة قامت بكل ما يلزم من اجل تنفيذ قرار الحكومة بوقف استيراد العجول لفك الارتباط باقتصاد اسرائيل وفق قرارات وتوجهات الحكومة.



ومن جهته قال الشيوخي ان قرار الحكومة جاء ضمن سلسة خطوات تعمل عليها الحكومة لفك الارتباط باقتصاد الاحتلال وتعزيز وحماية منتجاتنا الوطنية وتحرير القطاعات الانتاجية من الاجراءات والبرامج التهويدية والاحلالية للوصول الى اقتصاد فلسطيني مستقل وغير ملحق او تابع لاقتصاد الاحتلال .



وقال الشيوخي نحن مع حكومة الدكتور محمد اشتية بكل ما تتخذه في هذا الاتجاه ومع كل قرارات الحكومة ووزاراتها واجهزتها التي تعمل على تعزيز كافة القطاعات الانتاحية الفلسطينية وبما يساهم في تشغيل العاطلين عن العمل وحل مشاكل البطالة والفقر وتثبيت ابناء شعبنا والمزارعين والمنتجين في مزارعهم و محلاتهم ومناطقهم وفوق اراضيهم المهددة ببرامج الاسرلة والتهويد والاحلال الاستعمارية .



واكد المجتمعون ان اسعار لحوم العجل بقيت مستقرة في الاسواق برغم كل المحاولات الاسرائيلية لافشال قرار الحكومة بوقف استيراد العجول .











وثمن الشيوخي الجهود المتواصلة ليل نهار التي يبذلها موظفي الادارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الزراعة وعلى راسهم المهندس رائد ابو خليل وخصوصا بما يتعلق في قطع دابر التهريب والمهربين وبما يتعلق في حماية المستهلك من الاخطار الصحية للمنتجات الزراعية التي يحاول المهربون ادخالها لاسواقنا بدعم واسناد الشرطة الاسرائيلية وما يسمى بحرس الحدود وقوات الاحتلال الاسرائيلية وخصوصا على الطرق الالتفافية والطرق القريبة من المستوطنات الاسرائيلية .

رام الله - دنيا الوطناشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي باجراءات وقرارات وزارة الزراعة الفلسطينية لحماية المنتج الوطني خلال الاجتماع مع وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح ومديرعام الرقابة الزراعية م. رائد ابو خليل في مقر وزارة الزراعة