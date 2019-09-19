طالع: جدول تقليص التيار الكهربائي برام الله والقدس وبيت لحم بقرار إسرائيلي

التاريخ الوقت المناطق المتأثرة







24/9/2019















10-12











أجزاء من شارع القدس الخليل ما بين حاجز القبة ومفرق باب زقاق/الكركفة/أجزاء من شارع المهد ما بين قبة راحيل ومجمع الباصات المركزية/القبة/مخيم العزة.



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بئر مياه تقوع/ تقوع/المنيا/كيسان/الرشايدة











25/9/2019











12-14



جورة الشمعة/وادالنيص/ام سلمونة/المعصرة/خلة الحداد/المنشية/ثبرة/واد رحال/زعترة/الفرديس/عقاب/خربة الدير/المنطقة الصناعية العبيات/راس الواد/بيت تعمر/بريضعة خلايل اللوز/آبار المياه هروديون1+2+3/آبار المياه (هندازة وزعترة والعبيات). سردا/أبو قش/الريحان/المزرعةالغربية/أبوشخيدم/كوبر/جامعة بير زيت/جفنا/عين سينيا/بتين/دير دبوان/مخيم الجلزون/دورا القرع/أجزاء من البيرة(سطح مرحبا/الهاشمية/المنطقة الصناعية البيرة/شعاب كساب/قصر الطويل/السفينة/السلامية)/أجزاء من بير زيت(دوار البريد/دوار عطارة)











26/9/2019















10-12



رافات/أجزاء من رام الله(الماصيون منطقة الجراند بارك/المنطقة الصناعية-الأمريكية للأثاث/الكوكاكولا/شارع بيتونيا-أبو ريا/شارع بيتونيا-السجن/وسط البلد)/أجزاء من بيتونيا(مفرق الحتو/شارع اللطرون/البلدية/إسكان ملائكة الرحمة/نور الهدى/فندق الكرمل/بلدية رام الله/شارع المكتبة)



ابار مصلحة المياه/كفر مالك/دير جرير/معسكر العاصور/الطيبة/رمون/سلواد/ يبرود.



















2/10/2019



















12-14



مخيم شعفاط/عناتا/ضاحية السلام/حزما/الزعيم/العيسوية/أجزاء من العيزرية/أجزاء من أبو ديس/السواحرة الشرقية/الشيخ سعد



الجبعة



خربة زكريا





رام الله - دنيا الوطننشرت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم البرنامج الثاني الذي حددته شركة الكهرباء الاسرائيلية لقطع وتقنين التيارالكهربائي عن المناطق الأخرى التي سيشملها القطع في الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري بالإضافة الى اليوم الثاني من الشهر المقبل في كل من مدن رام الله، القدس وبيت لحم.وأكدت الشركة أن هذا الاجراء سيكون له تداعيات خطيرة على كافة مناحي الحياة، لاسيما المؤسسات الرسمية والاهلية، وقطاع التعليم والمياه، والاتصالات، بما فيها القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة هيئات الوساطة المالية وتداول الأسهم في فلسطين.وتعتذر الشركة من كافة المشتركين عن هذا الاجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على أبناء شعبنا، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع في المناطق التي نشرت بالجدول.وناشدت الشركة كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتياز الشركة بتحمل المسؤولية لسداد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء القدس، وتصويب أوضاعهم ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المشتركين، هذا بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها بتقنين التيار الكهربائي.