مسؤول أمريكي: خامنئي أمر بهجوم (أرامكو) ووضع شرطاً لذلك

رام الله - دنيا الوطن

نقلت شبكة (سي بي إس نيوز)، عن مسؤول أمريكي قوله: إن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على الهجوم الذي نفذ السبت الماضي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية.



ونقلت الشبكة، عن المسؤول تأكيده أن خامنئي وضع شرطاً بأن تتم بطريقة تمكن طهران من نفي أي ضلوع لها في الهجوم، مضيفاً: "الأدلة الدامغة لم يتم الكشف عنها بعد، وهي متمثلة في صور أقمار صناعية تظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني يجهزون للهجوم من قاعدة الأحواز الجوية، جنوب غربي إيران".





وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.







وعرضت السعودية بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول قوله "أخذنا على حين غرّة".وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.