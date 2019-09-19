بداية من الشهر المقبل.. وزارة الاتصالات تُقرر تخفيض أسعار خدمات النفاذ بفلسطين

وأكد القرار على ضرورة ايقاف تسويق خدمة النفاذ بسرعة حتى (24Mb/s و أقل من 9Mb/s) واعطاء الخيار للمشتركين للانتقال الى السرعات التي تناسبهم .







كما وشمل القرار ايقاف تسويق باقات نت فون وتحويل جميع المشتركين بها الى خدمات خط النفاذ المعتمدة، وتمكين المشتركين من اختيار الخدمات المتاحة حسب القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشان .

كما تم تشكيل فرق فنية من قبل الوزارة وبالشراكة مع الشركات المرخصة لمراجعة ودراسة جميع القضايا المتعلقة بتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت ومراجعة اسعارها وتنظيم هذا القطاع.





كما أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة ودراسة جميع الرخص الممنوحة للشركات المزودة لخدمات الانترنت والاتصالات وفقاً لالتزامات وشروط الرخص الممنوحة.







هذا وستقوم هذه الفرق الفنية بانجاز عملها ورفع توصياتها الى معالي الوزير ضمن جدول زمني لا يتعدى الشهر و هذه الفرق تعمل حاليا على مراجعة و دراسة المواضيع التالية:

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، الخميس، تخفيض أسعار خدمات النفاذ على شبكة شركة بالتل من 10 إلى 20% ابتداءً من الشهر المقبل.وأصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر قراراً بتخفيض أسعار خدمات خط النفاذ على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اعتبارا من تاريخ 1/10/2019 وذلك في رام الله.وحسب بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد تم تحديد قائمة اسعار جديدة لخدمات خط النفاذ بنسب تتراوح بين 10% الى 20%، وفق الجدول التالي:· البدالة المحلية للانترنت (PIX)، التي تتيح للمواطنين الفلسطينين من التواصل الداخلي عبر شبكات الانترنت المحلية، دون الحاجة للمرور عبر البدالات الدولية مما يحسن جودة الخدمة ويتيح التواصل المستمر في حالات الطوارئ و انقطاع الاتصال الدولي الخارجي.· اتاحة التشارك في البنية التحتية، مما يؤدي الى تخفيض تكلفة بناء الشبكات ويخفف من اعمال الحفريات لمد الشبكات الارضية ويخدم البئية الخضراء.· مراجعة وتحديث نظام BSA ، مما يؤدي الى تعزير التنافس العادل بين الشركات المرخصة ويتيح الوصول بالخدمات الحديثة للمواطنين بجودة عالية وأسعار معقولة.وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في الأول من أبريل 2018 عن تخفيضات في أسعار خط النفاذ، وكذلك حزم خدمات مضافة مجانية لمشتركي الهاتف الثابت.وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الوزارة التي تهدف إلى تقديم تسهيلات تتعلق بالانترنت لزيادة انتشاره في فلسطين، وتستهدف هذه التخفيضات بشكل أكبر السرعات الأكثر اشتراكاً في هذه الخدمة حيث بلغت نسبة التخفيض على سرعة خط النفاذ حتى 8 ميجابت/ ثانية نحو 16.9% بحيث أصبح سعر الاشتراك الشهري لهذه السرعة 64 شيكل بدلاً من 77 شيكل، وبلغت نسبة التخفيض على سرعة خط النفاذ حتى 16 ميجابت/ الثانية 23.8% بحيث أصبح سعر الاشتراك الشهري في هذه السرعة 83 شيكل بدلاً من 109 شيكل.هذا ومن الجدير ذكره أن نسبة الاشتراكات الحالية بالسرعتين حتى 8 ميجابت / ثانية وحتى 16 ميجابت/ ثانية يفوق الـ70% من إجمالي عدد اشتراكات خطوط النفاذ.هذا وبلغ سعر سرعة خط النفاذ حتى 4 ميجا 55 شيكل بدلا من 58 شيكل، وسعر السرعة حتى 24 ميجا 112 بدلا من 115 شيكل، والسرعة حتى 30 ميجا 129 بدلا من 138 شيكل، والسرعات حتى 50 ميجا 138 بدلاً من 150 شيكل، وحتى 100 ميجا 150 بدلاً من 155 شيكل.